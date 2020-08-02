Suriyeli Hazeh, Salda Gölü'nde kayboldu (2) - Son Dakika

Suriyeli Hazeh, Salda Gölü'nde kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBurdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne girerek kaybolan Hazeh Hamamı için jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne girerek kaybolan Hazeh Hamamı için jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıçlar yaptıkları aramalar sonucu Hazeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:41
Kaynak: DHA
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