Suriyeli Hristiyan ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan 35 Hristiyan aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da, SUDKOM koordinasyonunda insani yardım faaliyetleri sürüyor.

SUDKOM koordinasyonunda AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar kapsamında, 150'şer gıda kolisi ve hijyen seti ile Kızılay tarafından temin edilen 150'şer gıda kolisi, hijyen seti, oyuncak, 150 kutu helva ve 4 bin 50 paket süt, görevliler tarafından ilçe halkına dağıtıldı.

Yardım kolilerinden bazıları ise Rasulayn'da yaşayan ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelere ulaştırılmak üzere ilçedeki kiliseye teslim edildi.



Suriyeli Naim Melki Musa, yaptığı açıklamada insani yardımlar ve kamu hizmetleri yapılırken bölgede yaşayanlar arasında ayrım yapılmadığını söyledi.



Türkiye'ye teşekkür eden Musa,"Biz şu anda Süryanilere ait bir kilisenin önündeyiz. Türk yetkililerinin AFAD aracılığıyla Rasulayn'da bulunan Hristiyanlara yönelik insani yardım yapılması yönündeki talimatları üzerine 35 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyetine ve onun Cumhurbaşkanına, AFAD yetkililerine, hayırseverlere Hristiyan cemaati adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Rasulayn Yerel Meclis komisyonları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlar kapsamında İHH tarafından temin edilen 6 ton un da fırınlara ulaştırıldı.