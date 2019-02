Suriyeli İbrahim, Bisiklet Tutkusunu Mardin Sokaklarında Sürdürüyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Mardin'de inşaatlarda çalışan İbrahim Kefo'nun, kentte başlayan bisiklet akrobatlığı yaşam tarzı oldu.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Mardin'de inşaatlarda çalışan İbrahim Kefo'nun, kentte başlayan bisiklet akrobatlığı yaşam tarzı oldu.



Suriye'de 6 yıl önce ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Kefo, ülkesindeki içi savaş nedeniyle doğup büyüdüğü şehir olan Halep'ten Mardin'e geldi.



Kentte inşaatlarda çalışan Kefo, fırsat bulduğu zamanlarda dantel gibi işlenmiş tarihi yapıların merdivenli sokaklarında bisikletle akrobatik gösteriler yapıyor.



Mardin'de inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Kefo, kazandığı parayla bisiklet alıp bir tutkuya dönüşen bisiklet akrobatlığını yapmaya başladı.





Kefo, Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan milli bisiklet sporcusu Ali Çakas'ın desteğiyle eski Mardin diye tabir edilen yokuş ve merdivenli alanlarda hem gösteri hem de idman yapıyor.





Günde yaklaşık 4 saat idman yapan Kefo, lisanslı sporcu olarak şampiyonluklar elde ederek Suriyelilere kapılarını açan Türkiye'nin bayrağını gururla dalgalandırmak istiyor.



"Her yer bir parkur gibi"



Kefo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle terk ettiği ülkesinden Mardin'e geldiğini, kentin çok merdiven ve parkuru olduğunu kaydeden Kefo, Mardin ve Halep'in birbirine çok benzediğini belirtti.



"Mardin'de inşaatlarda çalışıyorum. Briket taşıyorum, asma tavan, duvar örme ne iş varsa yapıyorum. Öğleden sonra vakit bulunca bisiklet sürüyorum. Genellikle eski Mardin'e çıkıyorum. Çok güzel yerler var. Her yer bir parkur gibi." diyen Kefo, işe bile bisiklet ile gittiğini, bisikletini yanından ayırmadığını kaydetti.



"Türk bayrağını açmak istiyorum"



Küçüklüğünden bu yana bisikletin kendisinde bir tutku haline geldiğini dile getiren Kefo, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini aktardı.



Kefo, "Televizyondan, telefondan akrobatik gösteriler izliyorum. Hocam Ali Çakas da çok güzel teknikler öğretiyor. Onun sayesinde kendimi geliştiriyorum." dedi.



Türkiye'nin başta insani olmak üzere her yönüyle dünyada eşsiz bir devlet olduğunu vurgulayan Kefo, şöyle konuştu:



"Türkiye bize kapılarını açtı. Türk devletinden ve vatandaşlarından Allah razı olsun. Hedefim ilk etapta Mardin'de bir takıma girmek ve lisanslı sporcu olmak istiyorum. Şampiyonluklar elde ederek Türk bayrağını açmak istiyorum. İnşallah ülkemizde savaş sona erer. Eğer savaş bitirse Mardin'den Halep'e kadar bisikletle gitmek istiyorum."



Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa da bisiklet sporu ile ilgilenmek isteyenlere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi ve valiliğin katkılarıyla 2017'de bir bisiklet takımı kurduklarını, takım olarak Türkiye üçüncüsü, geçen yıl da birinci olduklarını kaydeden Samsa, "Kefo da çok azimli. Kefo'yu da takıma almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

