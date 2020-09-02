Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2) - Son Dakika

KAVGA ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasındaki taşlı ve sopalı kavganın görüntüleri, ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 7 kişilik grubun, olay yerine gelen 4 kişilik grup ile karşı karşıya gelmesinin ardından bir anda saldırıya geçtiği ve iki tarafın da birbirlerini darbetmeye çalıştığı anlar yer aldı. 7 kişilik grubun, özel güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesinin ardından araziye doğru kaçma anları da kameraya yansıdı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),