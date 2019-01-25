Son Dakika Haberleri: Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

2 saat önce

Suriyeli inşaat işçisinden seyyar satıcıyı hayatta tutan hamle Suriyeli işçi 'Borcunu Ben Ödeyeceğim' diyerek intihardan vazgeçirmeye çalıştı Borcunu ödeyemeyen seyyar satıcı inşaatın dördüncü katından aşağıya sarktı yürekler ağza geldiİSTANBUL - Pendik'te, R.

Suriyeli inşaat işçisinden seyyar satıcıyı hayatta tutan hamle
Suriyeli işçi 'Borcunu Ben Ödeyeceğim' diyerek intihardan vazgeçirmeye çalıştı
Borcunu ödeyemeyen seyyar satıcı inşaatın dördüncü katından aşağıya sarktı yürekler ağza geldi

İSTANBUL - Pendik'te, R.G adlı seyyar satıcı, borcunu ödeyemediğini söyleyerek inşaatın dördüncü katına çıktı. Kendini dördüncü kattan aşağıya sarkıtan şahsı Suriyeli bir inşaat işçisi para yardımı yaparak vazgeçirmeye çalıştı. Cebindeki son 90 TL'yi vermeyi teklif eden Suriyeli işçi şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer işçiler ve polis şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanıp çekip kurtardı.
Olay Pendik Kaynarca'da Aydınlı Yolu caddesi üzerindeki inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen R.G isimli şahıs, inşaatın dördüncü katına çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi. . Ardından üzerindeki kıyafetleri de çıkarıp fırlatan adam bağırmaya başladı. Sesleri duyan inşaat işçileri intihara teşebbüs eden adamın yanına gittiler ve şahsı vazgeçirmeye çalıştılar. R.G'yi vazgeçirmeye çalışan Suriyeli inşaat işçisi Muhammed Elhacı şahsa borcunu ödeyebileceğini söyledi. Cebindeki son 90 TL'yi de vermeyi teklif eden Suriyeli inşaat işçisi şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıya sarkan adam yürekleri ağza getirdi. Suriyeli işçinin ikna çalışmaları sırasında seyyar satıcının dalgınlığından yararlanan polis ve diğer işçiler şahsı yakalayarak yukarı çekti. İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye götürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Şahsa cebindeki son parayı vermeyi öneren Suriyeli inşaat işçisi Elhacı olayı anlatarak, "Önce sesleri duydum baktım ki adamın biri intihara teşebbüs ediyor, ben de yanına gittim. Ne oldu kardeşim neden aşağı atlamak istiyorsun diye sordum, bana 'çok borcum var dertlerim var' dedi. Ben de adama söz verdim, senin borcunu ödeyeceğim dedim. Cebimden çıkardığım 90 lirayı adama verdim ama kabul etmedi, bu para benim borcumu karşılamaz dedi" diyerek yaşananları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:37:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]