Suriyeli iş adamlarının Beyrut Limanı'nda infilak eden amonyum nitratla bağlantılı olduğu iddia edildi - Son Dakika

Suriyeli iş adamlarının Beyrut Limanı'nda infilak eden amonyum nitratla bağlantılı olduğu iddia edildi

14.01.2021 21:01
Suriyeli iş adamlarının Beyrut Limanı'nda infilak eden amonyum nitratla bağlantılı olduğu iddia edildi, System.String[]

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yakın 3 iş adamının, Lübnan'da büyük yıkıma yol açan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratı 2013'te satın alan firmayla bağlantıları olduğu öne sürüldü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yakın 3 iş adamının, Lübnan'da büyük yıkıma yol açan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratı 2013'te satın alan firmayla bağlantıları olduğu öne sürüldü.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir felakete yol açan 2 bin 750 tonluk kimyasal maddenin arkasındaki isimlerle ilgili Lübnanlı belgesel yapımcısı Firas Hatum tarafından hazırlanan bir analiz yayımladı.

İngiltere'nin "Companies House" internet sitesindeki açık kaynaklardan derlenen "Ölüm Vapuru" başlıklı analizde, Esed rejimiyle yakın ilişkileri bulunan Suriye asıllı Rus vatandaşı George Hasvani ve Suriyeli kardeş iş adamları İmad Huri ile Mudalal Huri'nin 2013'te Beyrut Limanı'na ulaştırılan amonyum nitratı satın alan İngiltere'de kayıtlı Savaro limitet şirketiyle bağlantılarına işaret edildi.

Analizde, daha önce George Hasvani ve İmad Huri tarafından yönetilen bazı şirketlerin, Beyrut Limanı'na ulaşmadan yaklaşık 4 ay önce söz konusu 2 bin 750 ton kimyasal maddeyi satın alan Savaro limitet şirketi ile aynı adresleri gösterdiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu Suriyeli iş adamlarının üçünün de 2015'te Esed rejimine desteklerinden dolayı ABD'nin yaptırım listesine alındığı hatırlatılan analizde, Mudalal Huri'nin Esed rejiminin Güney Kıbrıs'taki çıkarlarının koordinatörü olarak bilindiği ifade edildi.

Hasvani'nin 2005'te kurulan HESCO Mühendislik ve İnşaat Şirketinin Beyrut'taki patlamadan yaklaşık 3 ay sonra kapandığına dikkat çekilen analizde, Hasvani'ye ait şirketin terör örgütü DEAŞ'a ait petrolün Esed rejimine satılmasına aracılık ettiği de kaydedildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Ülkenin resmi ajansı NNA da 12 Ocakta Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladığını duyurmuştu.

Beyrut Limanı, Suriyeli, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli iş adamlarının Beyrut Limanı'nda infilak eden amonyum nitratla bağlantılı olduğu iddia edildi - Son Dakika


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