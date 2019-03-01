Son Dakika Haberleri: Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

8 dakika önce

Gaziantep'te, 3 yıl önce Suriyeli iş insanının evine baskın düzenlenerek, 1,5 milyon dolarının gasbedilmesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması, System.String[]
Gaziantep'te, 3 yıl önce Suriyeli iş insanının evine baskın düzenlenerek, 1,5 milyon dolarının gasbedilmesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım 2016'da, Suriyeli iş insanı H.J'nin Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'ndeki evine gece vakti gelen polis kıyafetli şüpheliler tarafından kasadan 1,5 milyon doların çalınmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte bazı adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, olaya karıştığı iddiasıyla E.İ, İ.İ, A.Ö, S.E.Ö, M.E.K. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olay

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan komiser yardımcısı Ahmet K, polis memurları Yılmaz T. ve Cengiz B. ile Ahmet K. ve Ünal T, Suriyeli iş insanının damadı Basri G. ve ağabeyi Mustafa G, 9 Kasım 2016'da, terör örgütü DEAŞ operasyonu bahanesiyle Suriyeli iş insanı H.J'nin evine gece polis kıyafetleriyle baskın yapıp aile fertlerinin ellerini kelepçeleyerek, kasadaki 1,5 milyon doları gasbetmişti.

Komiser yardımcısı Ahmet K, polis memurları Yılmaz T. ve Cengiz B. ile Ahmet K. ve Ünal T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer zanlılar Mustafa G. ve Basri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:17 Kaynak: AA

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