Suriyeli kadın 4 torununa hem annelik hem babalık yapıyor - Son Dakika
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Suriyeli kadın 4 torununa hem annelik hem babalık yapıyor

24.02.2022 12:10
Suriyeli kadın 4 torununa hem annelik hem babalık yapıyor

Suriye'de yaşanan çatışmalardan dolayı çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulan yaşlı kadın, gelininin evden ayrılması, oğlunun da cezaevine girmesiyle en büyüğü 12 yaşındaki 4 torununa hem annelik hem de babalık yapıyor.

Suriye'de yaşanan çatışmalardan dolayı çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulan yaşlı kadın, gelininin evden ayrılması, oğlunun da cezaevine girmesiyle en büyüğü 12 yaşındaki 4 torununa hem annelik hem de babalık yapıyor.

Esed rejiminin İdlib kentine düzenlediği bombalı saldırılarda bir eli sakat kalan 68 yaşındaki Gaziye Hammud, oğlunu, gelinini ve torunlarını da alarak Rakka'da bulunan abisinin yanına gitti.

Rakka'da bir süre kaldıktan sonra çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulan Hammud ailesi, 10 yıl önce geldikleri Şanlıurfa'da önceleri boş bir arazide kurdukları çadırda ve inşaatlarda yaşadıktan sonra 2 yıl önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti.

Tüm olumsuzluklara rağmen oğlu, gelini ve torunlarıyla yaşamını sürdüren Gaziye Hammud, yaklaşık 4 yıl önce gelininin evden ayrılması, ardından oğlunun da cezaevine girmesiyle torunlarıyla hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı.

Hammud, en küçüğü 6, en büyüğü 12 yaşında olan 4 torununa hayırseverlerin yardımlarıyla zor koşullarda bakmaya çalışıyor.

"Çocuklara bakmakta zorlanıyorum"

Gaziye Hammud, AA muhabirine, ülkesindeki savaşta evlerinin yakınına düşen bir bomba nedeniyle elinin sakat kaldığını söyledi.

Çatışmaların giderek şiddetini arttırmasıyla çareyi önce Rakka'ya oradan da Türkiye'ye sığınmakta bulduklarını aktaran Hammud, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'ya geldikten sonra ilk başlarda bir çadırda yaşamaya başladık. Sonra bir hayırsever bize inşaatın deposunda kalabileceğimizi söyledi. Yine bir hayırsevere ait evde kira parası vermeden yaşadıktan sonra Bağlarbaşı Mahallesi'nde şimdi yaşadığımız evi tuttuk. Ev yaşanacak bir yer değil, ama kirası ucuz olduğu için mecbur dayanıyoruz. Çok sıkıntılar yaşadık bu süreçte. Önce oğlum bir kaza geçirdi, yoğun bakım ve tedavi süreci uzun sürdü. Yaklaşık 4 yıl önce gelinim kucağındaki 2 aylık bebeğiyle 'ailemin yanına gidiyorum' diye evden çıktı ve o günden bu yana kendisine ulaşamıyoruz. Ailesi de bizler de kendisini çok aradık ama bir türlü gelinime ulaşamadık, yaşıyor mu, öldü mü bilmiyoruz. Bunların üzerine oğlum da cezaevine girince 4 torunla tek başıma kaldım. Bir elim sakat, yaşlılığa bağlı olarak gözlerim de iyi görmüyor, bu şartlarda 4 çocuğa bakmakta zorlanıyorum."

"Gelinimin bulunmasını istiyorum"

Hayırseverlerin yardımıyla geçinmeye çalıştıklarını ancak kira, elektrik ve su parasını ödemekte zorlandığını dile getiren Hammud, "Hem çocukların ihtiyaçlarını karşılamak hem de çocukların bakımları çok zor. Ev çok kötü durumda farelerin içinde yaşıyoruz. Hayırsever insanlardan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ben yaşlı ve hastayım artık bu çocukların yükünü taşıyamıyorum. En azından gelinimi bulabilsek üzerimdeki yük azalır. İnşallah yetkililerin de yardımıyla gelinim bulunur." diye konuştu.

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Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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