Suriyeli Kadın Ailesini Geçindirmek İçin Sokakta Tezgah Kurup Kebap Yapıyor

Suriye'nin Halep kentinden 11 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için Kızıltepe Belediyesi'nin kendisine verdiği tezgahta kebap ve tavuk şiş yaparak geçimini sağlıyor.

Suriye'nin Halep kentinden 11 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için Kızıltepe Belediyesi'nin kendisine verdiği tezgahta kebap ve tavuk şiş yaparak geçimini sağlıyor.



Suriye'nin Halep kentinde yaşayan 40 yaşındaki Naile Yusuf eşini kaybettikten sonra Türkiye'ye sığındı. 5 çocuğuna bakabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf, belinden ve ayağından rahatsızlanmaya başlayınca kendi işinde çalışmaya karar verdi. Naile Yusuf, tezgahta kebap satmaya karar verdi. Belediye yetkilileri tarafından verilen tezgahı sokakta kurup kebap yapan cefakar anne, Cumhuriyet Meydanı'nda tavuk, ciğer şiş ve Adana kebap yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.



Tezgahta kebap satmanın erkek işi olduğunu söyleyen Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için dik durduğunu anlattı. Helalinden para kazanarak çocuklarına baktığını ifade eden Yusuf, "Ben Suriye'den geldim burada kebap, tavuk ve ciğer yapıyorum. 5 tane çocuğum var onlara bakıyorum" dedi.



Çarşı esnafı da Suriyeli annenin yaptığı kebapları afiyetle yediklerini ve cefakar anneye sürekli destek verdiklerini söyledi. - MARDİN

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı