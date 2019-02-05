Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kadın Ailesini Geçindirmek İçin Sokakta Tezgah Kurup Kebap Yapıyor

Suriyeli Kadın Ailesini Geçindirmek İçin Sokakta Tezgah Kurup Kebap Yapıyor

1 saat önce

Suriye'nin Halep kentinden 11 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için Kızıltepe Belediyesi'nin kendisine verdiği tezgahta kebap ve tavuk şiş yaparak geçimini sağlıyor.

Suriyeli Kadın Ailesini Geçindirmek İçin Sokakta Tezgah Kurup Kebap Yapıyor, System.String[]
Suriye'nin Halep kentinden 11 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için Kızıltepe Belediyesi'nin kendisine verdiği tezgahta kebap ve tavuk şiş yaparak geçimini sağlıyor.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan 40 yaşındaki Naile Yusuf eşini kaybettikten sonra Türkiye'ye sığındı. 5 çocuğuna bakabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf, belinden ve ayağından rahatsızlanmaya başlayınca kendi işinde çalışmaya karar verdi. Naile Yusuf, tezgahta kebap satmaya karar verdi. Belediye yetkilileri tarafından verilen tezgahı sokakta kurup kebap yapan cefakar anne, Cumhuriyet Meydanı'nda tavuk, ciğer şiş ve Adana kebap yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Tezgahta kebap satmanın erkek işi olduğunu söyleyen Naile Yusuf, çocuklarına bakabilmek için dik durduğunu anlattı. Helalinden para kazanarak çocuklarına baktığını ifade eden Yusuf, "Ben Suriye'den geldim burada kebap, tavuk ve ciğer yapıyorum. 5 tane çocuğum var onlara bakıyorum" dedi.

Çarşı esnafı da Suriyeli annenin yaptığı kebapları afiyetle yediklerini ve cefakar anneye sürekli destek verdiklerini söyledi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:25:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kadın Ailesini Geçindirmek İçin Sokakta Tezgah Kurup Kebap Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]