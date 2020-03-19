Suriyeli kadın, altız doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli kadın, altız doğurdu - Son Dakika

Suriyeli kadın, altız doğurdu

6 saat önce

MERSİN'e Suriye'nin İdlib kentinden gelen İman Bayasah (19), 3'ü erkek 3'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdi.

Suriyeli kadın, altız doğurdu, System.String[]

MERSİN'e Suriye'nin İdlib kentinden gelen İman Bayasah (19), 3'ü erkek 3'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenle alınan bebeklerden 5'i yaşama tutunurken, 1'i kurtarılamadı.

İdlib'de yaşayan bir çocuk annesi Bayasah, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için 2 ay önce Mersin'e ailesinin yanına geldi. Doğum sancıları artan Bayasah, ambulansla Özel Yenişehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ameliyata alınan anne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyata Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Baki Kara ve Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Aslan da katıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 6 bebekten 5'i yaşama tutundu. 6 çocuk dünyaya getiren anne İman Bayasah'ın da sağlık durumu iyi olduğu ve bu sabah taburcu edildiği kaydedildi. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam eden ve ağırlıkları 730 gramla 650 gram arasında değişen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.

HEM BEBEKLERİ HEM DE ANNEYİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Ender rastlanan doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Canova, zorlu bir ameliyat geçirdiklerini söyledi. Anne Bayasah'ın 27 haftalık bir gebe olduğunu ve erken doğumun başladığını aktaran Op. Dr. Canova, "Annenin muayenesini yaptık ve acil sezaryen kararı vererek doğumu gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. 6 bebeğimizi tek tek çıkararak yeni doğan uzmanımıza teslim ettik. Annenin genel sağlık tedbirlerini aldık. Anne de şu anda sağlıklı; ameliyatta ya da ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon olmadı, bugün evine taburcu ediyoruz. Her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Hem bebekleri hem de anneyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'

İman Bayasah'ın İdlib'den yanına geldiği ağabeyi Fuvez Beyyese (30) ise mutlu olduklarını söyledi. Altız çocuktan dolayı şaşkın olduklarını belirten Beyesse,"Kardeşim İdlib'de hastaneye gittiğinde önce ikiz demişler. Sonra üçüz, dördüz en sonunda ise altız bebeklere hamile olduğunu söylemişler. Kardeşimi alıp Türkiye'ye getirdik. Çok şükür sağ salim doğum gerçekleştirdi. Doğuma giren tüm doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KOCASI VE 1,5 YAŞINDAKİ OĞLU SURİYE'DE KALDI

Beyyese, kardeşinin 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed'in kocası ile birlikte halen Suriye'de kaldığını söyledi. Yetkililerden getirilmeleri için yardım isteyen Beyesse şöyle konuştu:

"Çocuk orada yalnız. Babasının bir ayağı kesildi. Yanında dedesi, babaannesi, kimsesi yok. Yetkililerden, getirilmeleri için yardım istiyoruz. Annesi çok ağlıyor,  6 çocuğunu birlikte büyütmek istiyor."


Suriye, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:21 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de Suriyeli bir kadın, altız doğurdu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Bakan Albayrak, Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:57
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi         
16:46
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı         
15:39
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli kadın, altız doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]