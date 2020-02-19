Suriyeli kadın bulduğu cüzdanı polisten yardım alarak sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli kadın bulduğu cüzdanı polisten yardım alarak sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Suriyeli kadın bulduğu cüzdanı polisten yardım alarak sahibine ulaştırdı

7 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Suriyeli Hana Abdullah, içerisinde para ve banka kartları bulunan cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Suriyeli kadın bulduğu cüzdanı polisten yardım alarak sahibine ulaştırdı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Suriyeli Hana Abdullah, içerisinde para ve banka kartları bulunan cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle İdlib kentinden 7 yıl önce kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Hana Abdullah, Fatih Mahallesi Gaziler Caddesi'nde iki çocuğuyla yürürken bir cüzdan buldu.

İçerisinde kimlik, para ve banka kartları bulunan cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan Hana, başarısız olunca Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Cüzdanın bir şirkette inşaat mühendisi olarak çalışan Cengiz Davutoğlu'na ait olduğunu belirleyen polis, Hana ile Davutoğlu'nu buluşturdu.

Davutoğlu, cüzdanını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Cüzdanımı kaybettiğimi eve varınca anladım. Emniyet Müdürlüğünden telefonla arayan bir polis memuru arkadaşımız cüzdanımın bulunduğunu söyledi. Allah, Suriyeli ablamızdan razı olsun. İnsanlık ölmemiş." diye konuştu.

Nurdağı, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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