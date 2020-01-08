Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
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Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı

6 saat önce

BURSA'da Suriyeli Melek Akta'nın (38) öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı, System.String[]

BURSA'da Suriyeli Melek Akta'nın (38) öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Olay, 3 Ağustos 2018'de merkez Osmangazi ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Musab Kuvara (16), akşam saatlerinde eve geldiğinde annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Kuvara'nın haber verdiği komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra başka bir plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Borusu ekipleri, olayla ilgili, yine aynı ülke vatandaşı Muhammed Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur (44), Eymen Elvan (24) ve Aliye Muhammed Ali'yi (26), İstanbul'da evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Bursa'ya getirilen 1'i kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar son defa hakim önüne çıktı.  Melek Akta'nın yakınlarının katılmadığı duruşmaya taraf avukatları ile sanıklar Muhammet Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur ve Eymen Elvan hazır bulundu. Aliye Muhammed Ali ise duruşmaya, Yenişehir Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlarının savunmalarından sonra, sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhakkur'a canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca öldürme suçundan beraat ettirdiği sanıklardan Aliye Muhammed Ali'ye yağma suçundan 4 yıl 7 ay, Muhammed Cemil Neal'e ise 3 yıl 20 gün hapis cezası verip tahliye edilmelerine hükmetti.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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