Suriyeli Kadın Hakimden El İşiyle Rehabilitasyon

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın hakim Afaf al Rachid, hemcinslerine ve çocuklarına verdiği el işi kursuyla psikolojik destek sağlamaya çalışıyor.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın hakim Afaf al Rachid, hemcinslerine ve çocuklarına verdiği el işi kursuyla psikolojik destek sağlamaya çalışıyor.



Suriye'de 14 yıl avukatlık, 1 yıl ise hakimlik yapan Rachid, ülkesinde iç savaşın başlamasıyla önce Ürdün'e daha sonra Türkiye'ye sığındı.



Hatay'a gelerek Kırıkhan ilçesinde kendine bir yaşam kuran Rachid, severek yaptığı hakimlik işini geride bırakıp Suriyeli kadın ve çocuklara el işi dersleri vermeye başladı. Hep Birlikte El Ele Derneğinin Kırıkhan Temsilcisi olan Rachid, dernek binasında açtığı kursla 9 aydır birçok savaş mağduru kadın ve çocuğa eğitim veriyor.



Savaşın yaşamlarında derin izler bıraktığı kadın ve çocuklara çeşitli beceriler öğreten, onlarla el işi süs eşyaları yapan Rachid, hem onları rehabilite ediyor hem de yılda bir kez sergi açıp geliriyle malzemeler alıyor.



Suriyeli 55 yaşındaki Rachid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde avukatlık ve hakimliğin yanı sıra 5 yıl da kadın hakları savunuculuğu yaptığını anlattı. Türkiye'ye 2015'te geldiğini aktaran Rachid, şöyle devam etti:



"Burada kadın ve çocuklara el işi öğretiyorum. Bu işi Dubai'ye gittiğimde görmüştüm sonra Suriye'de çeşitli sergiler açarak devam ettim. Şimdi de sığındığım Türkiye'de yapmaya başladım. Savaştan kaçan kadın ve çocukların sosyal bir işe ihtiyacı olduğunu gördüm ve onların kafasından savaşın izlerini atmak için bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Amacım buradaki kadın ve çocuklara daha iyi bir yaşam sağlamak, onların psikolojilerini düzeltmek."



Malzemelerin bir kısmını doğadan temin ettiğini aktaran Rachid, "Gezdiğim yerde bir ağaç kabuğu veya bir taş gördüğümde uygun olanları topluyorum ve onları buraya getirerek kursiyerlerle üzerinde çalışıyorum." dedi.



İki torunuyla kursa katılan 65 yaşındaki Suriyeli Heyfe Müteve de önceden merakı olduğu uygulamalı el işi eğitimine 2 ay önce başladığını söyledi. Kurs sayesinde kendisini iyi hissettiğini aktaran Müteve, "Güzel ürünler ortaya çıkartmak hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.



Yaklaşık 3 aydır kursa devam eden 13 yaşındaki Abdo Murat ise amcasının oğullarının teşvikiyle el işi yapımını öğrenmeye başladığını dile getirdi.



Bu alanda kendisini geliştirmek istediğine dikkati çeken Murat, "El sanatını ilerleterek büyüyünce de bu işle para kazanmak, kazandığım parayla aile bütçeme katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

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