Suriyeli Kadın, Kardeşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli kadın, erkek kardeşi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli kadın, erkek kardeşi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan zanlı ve arkadaşı, adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazartesi 01.30 sıralarında Beyoğlu Çukur mahalle Cezayirli Hasan Paşa sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir evde yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanını söndüren itfaiye ekipleri, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede öldürülen kadının Suriyeli R.K. olduğunu belirledi. Kadının sırtından bıçaklandığını ve yangında tamamen yandığını belirleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Cinayeti soruşturan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yaptıkları çalışma sonucunda öldürülen kadının kardeşi A.K.'yi Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Yapılan sorguda suçunu itiraf eden A.K. ile birlikte kendisine yardım eden arkadaşı M.D. de gözaltına alındı. Zanlı A.K. polise verdiği ifadede ablasını fuhuş yaptığı için öldürdüğünü, evde çıkan yangınla bir ilgisinin olmadığını söyledi.



A.K. ve M.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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