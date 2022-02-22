SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI - Son Dakika
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SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI

22.02.2022 15:34

SURİYE'nin İdlib kentinde yaşayan Takrid Humeydo, Türkiye'ye olan sevgisini anlatabilmek için mozaik taşları ile Türk Bayrağı ve İstanbul'u resmetti.

SURİYE'nin İdlib kentinde yaşayan Takrid Humeydo, Türkiye'ye olan sevgisini anlatabilmek için mozaik taşları ile Türk Bayrağı ve İstanbul'u resmetti.

İdlibli 40 yaşındaki Humeydo, Suriye'de yaşadığı bölgeden, iç savaş nedeniyle bombardımanlardan kaçarak güvenli bölge olan Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kentine bağlı köye yerleşti. Yaşadığı köyde kurdukları kadınlar topluluğu ile çeşitli etkinlikler yapan ve yaptıkları el işlerini de yerelde satarak geçimlerini sağlayan Humeydo mağdur olan insanlara yardım etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE SEVGİSİ

Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yardım ve desteklerinden ötürü mozaik taşları ile Türk Bayrağı ve İstanbul'u resmeden Humeydo, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin Suriyelilere sunmuş olduğu her türlü yardım ve destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye olan sevgimizi ifade etmek için mozaik taşları ile Türk Bayrağı ve İstanbul'un resmini yapık. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"dedi.

SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI
SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI
SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI

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Türk Bayrağı, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYELİ KADIN MOZAİK TAŞLARDAN TÜRK BAYRAĞI YAPTI - Son Dakika


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