Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

31.05.2022 17:25
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Gaziantep'te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed'e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"'PİŞMANIM"

Emniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, "Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: "MAZLUMUN YANINDAYIZ"

Yaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, "Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
SURİYELİ KADINA TEKME ATAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI SURİYELİ KADINA TEKME ATAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı (2) Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement