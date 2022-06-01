Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

01.06.2022 00:57
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını tekmeleyen Şakir Ç., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Gaziantep'te bankta oturan Suriyeli 70 yaşındaki Leyla Muhammed'e tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Pişmanım"

Emniyet ifadesinde tekme attığı için pişman olduğunu belirten zanlı, "Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup kadının çocuk kaçırdığını söyledi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Bu nedenle tekme attım" ifadelerini kullandı.

Vali Gül: "Mazlumun yanındayız"

Yaşlı kadını tedavi gördüğü hastanede eşiyle birlikte ziyaret eden Vali Gül ise yaptığı paylaşımda, "Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Suriyeli, Engelli, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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