Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70) bankta otururken tekmeyle saldıran ve gözaltına alınıp ifadesi sonrası serbest bırakılan Şakir Çakır (39), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı 25 Aralık Polis Merkezi'nde sorgulandı. Çakır, ifadesinde; Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtti. Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,