Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı! - Son Dakika
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Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!

31.05.2022 11:01

Gaziantep'te yaşanan olayda yaşlı bir Suriyeli kadını tekmeledikten sonra "Çocuk hırsızına benzettim" diyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Savaştan kaçarak Gaziantep'e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, kentteki 'çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burktu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak saldırganın S.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığını tespit edilen 70 yaşındaki kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiği belirtilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKA KAYDI VARMIŞ

Saldırganın birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli kadına yapılan saldırı görüntülerle ilgili yaptıkları bazı yorum ve paylaşımlarda, son dönemlerde Suriyeli mültecilere yönelik artan söylemlerin şiddeti tetiklediği belirterek siyasetçilere duyarlılık çağrısında bulundu.

Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı
Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı
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Kaynak: İHA

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