Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da Suriyeli bir kadının öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Cemil Neal, Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhbakkur ile tarafların avukatları katıldı. Yenişehir Cezaevinde bulunan diğer tutuklu kadın sanık Aliye Muhammed Ali'nin ifadesi ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhbakkur'u "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. "Yağma" suçundan Aliye Muhammed Ali'ye 4 yıl 7 ay, Muhammed Cemil Neal'e de 3 yıl 20 gün hapis cezası verilerek tahliyelerine hükmedildi.

Olay

Suriye uyruklu Melak Akta, 3 Ağustos 2018'de merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde elleri ve boğazı plastik kelepçeyle bağlanarak ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olaydan önce plastik kelepçe ve benzer malzemeler aldıkları belirlenen Muhammed Cemil Neal, Eymen Elvan, Abdullah Şeyhbakkur ve Aliye Muhammed Ali yakalanmış, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştı.