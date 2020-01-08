Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da Suriyeli bir kadının öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Bursa'da Suriyeli bir kadının öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Cemil Neal, Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhbakkur ile tarafların avukatları katıldı. Yenişehir Cezaevinde bulunan diğer tutuklu kadın sanık Aliye Muhammed Ali'nin ifadesi ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhbakkur'u "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. "Yağma" suçundan Aliye Muhammed Ali'ye 4 yıl 7 ay, Muhammed Cemil Neal'e de 3 yıl 20 gün hapis cezası verilerek tahliyelerine hükmedildi.

Olay

Suriye uyruklu Melak Akta, 3 Ağustos 2018'de merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde elleri ve boğazı plastik kelepçeyle bağlanarak ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olaydan önce plastik kelepçe ve benzer malzemeler aldıkları belirlenen Muhammed Cemil Neal, Eymen Elvan, Abdullah Şeyhbakkur ve Aliye Muhammed Ali yakalanmış, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:21 Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika
20:19 Yön tabelasına çıkarak intihara kalkışan kişiyi kaymakam ikna etti - Son Dakika
20:18 Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
20:18 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
20:17 PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]