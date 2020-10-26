Suriyeli kadının yüzüğünü gasbetmeye çalışan sanığa, 4 yıl 7 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de Suriye uyruklu H.G.'nin altın yüzüğünü gasbetmeye çalıştığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Merdan Ç., 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Gasp girişimi, geçen 13 Temmuz günü, Melikgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.G.'nin uyuduğu evine oğlunun arkadaşı Merdan Ç., girdi. Uyanan kadını, bıçakla tehdit eden Merdan Ç., H.G.'nin parmağındaki altın yüzüğü almaya çalıştı. Ancak kadının karşı koyması üzerine yüzüğü alamadan kaçtı. Yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Merdan Ç., hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı.