Son Dakika Haberleri: Suriyeli kadınlar "Antep lezzetlerini" öğreniyor - GAZİANTEP
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Suriyeli kadınlar "Antep lezzetlerini" öğreniyor - GAZİANTEP

10 saat önce

Gaziantep'te kurulan kadın kooperatifinin düzenlediği ve kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla verilen eğitimlerde Suriyeli kadınlar mutfağa giriyor.

Gaziantep'te kurulan kadın kooperatifinin düzenlediği ve kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla verilen eğitimlerde Suriyeli kadınlar mutfağa giriyor.
SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi tarafından kurulan kadın kooperatifi çatısı altında 4 ay önce bir araya gelen Suriyeli 53 kadın, Türk yemekleri eğitimi alıyor.
Atölye çalışmalarıyla yöresel lezzetleri öğrenen kadınlar, "Zekeriya usta" olarak tanınan Mehmet Özsimitçi'den Gaziantep mutfağının ünlü lezzetleri arasındaki katmer yapımının inceliklerini öğrendi. Merkezde düzenlenen eğitimi katılan kadınlar, en güzel katmeri yapmak için yarıştı.
SADA Kooperatifi Başkanı Hatice Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıldır ayakkabı, tekstil ve yemek eğitimleri düzenlediklerini hatırlatarak, 4 ay önce kooperatifi hayata geçirdiklerini söyledi.
Hem kültürel iletişimi arttırmak hem de gelir kapısı sağlamak için kooperatifi oluşturduklarını dile getiren Tekin, "Kadınlara Gaziantep mutfağı başta olmak üzere salça, reçel yapımını öğrettik. Kadınlar çok istediği için bugün de katmer yapmayı öğrettik. Eğitimlerimiz devam edecek. Kadınlar, kooperatif çatısı altında yaptıklarını satacak." dedi.
Eğitmen Mehmet Özsimitçi de kadınların yemekleri şevkle öğrendiklerini belirtti.
Amaçlarının kaynaşmayı sağlayarak kültürlerini aktarmak olduğunu ifade eden Özsimitçi, "Kültürümüzü aktarmak amaçlı eğitimlere katılıyorum. Bugün de Suriyeli kadınlara eğitim veriyoruz. Antep mutfağı, dünyaya hükmeden bir mutfak. Katmer de olmazsa olmazımız. Ben herkesi bu lezzetleri tatmaya Gaziantep'e davet ediyorum." diye konuştu.
Suriyeli Siham Hüseyin ise kooperatifin üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep lezzetlerini öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Katmer yapmayı çok istediğini aktaran Hüseyin, "Yetkililer bizi kırmayarak,eğitimi düzenlediler. İlk denemede zorlansam da yapabildim. Zorlandık ama becerebildik. İnşallah yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.
Suriyeli kadınlar Antep lezzetlerini öğreniyor - GAZİANTEP
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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