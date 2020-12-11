Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor - Son Dakika

Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor

11.12.2020 11:51

Ülkelerinde yıllardır süren savaş nedeniyle İzmir'e gelen Suriyeli bir grup kadın, katıldıkları gıda kursunda pekmezin yanı sıra çeşitli ürünlerin yapımını öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Ülkelerinde yıllardır süren savaş nedeniyle İzmir'e gelen Suriyeli bir grup kadın, katıldıkları gıda kursunda pekmezin yanı sıra çeşitli ürünlerin yapımını öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında 12'si Suriyeli 25 kadın, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde "Sağlıklı ve Geleneksel Gıda Üretimi" kursuna katıldı.

Bu kapsamda ilk olarak pekmez yapımını uygulamalı olarak öğrenen kursiyerlerin 2 ay sürecek kurs boyunca turşu, reçel gibi farklı ürünleri yapmaları amaçlanıyor.

Pekmez için bağlarda topladıkları üzümleri temizledikten sonra ezilip suyunu sıkan kadınlar, kıvamını yakalaması için temiz killi toprak ekleyip dinlendirmeye bırakıyor.

Bir gece bekletilen üzüm suyunun süzülerek kazanlara konulup kaynatılmaya başlamasından sonra koyulaşan ve kıvamlı hale gelen pekmez, cam kavanozlara doldurularak hava almayacak şekilde kapatılıyor.

İki ülkenin geleneksel tatlarını birleştirmenin de hedeflendiği kursta sığınmacı kadınlar meslek sahibi olmanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Mesleğimiz olacak"

Fatema el-Ramle, AA muhabirine, Rakka'daki çatışmalar nedeniyle ailesiyle 7 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve bir süre sonra da İzmir'e taşındıklarını söyledi.

Uzun süredir Menemen'de ikamet ettiklerini ve Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını ifade eden Ramle, şunları söyledi:

"Burada çok mutluyuz. Uzun süredir burada olduğum için Türkçeyi öğrendim. Şimdi de burada meslek öğreniyoruz. Kurs kapsamında ilk olarak pekmez yapmaya başladık. Her şey çok iyi devam ediyor. Sadece pekmez değil, aynı zamanda turşu, reçel, kahvaltılık ürünleri yapmayı öğreneceğiz. Kurs sonunda sertifikalarımızı alacağız ve bu sayede bir mesleğimiz olacak. Ondan sonra da iş bulmamız daha kolay olacak." dedi.

Aynı zamanda açık liseye devam eden Lena Abbas ise Suriye'deki savaş nedeniyle çok acılar çektiklerini ve bunu Türkiye'de aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uzun süredir burada olduğunu ve yakınlarından böyle bir kursun varlığını öğrenince katılmaya karar verdiğini vurgulayan Abbas, "Burada farklı tatları öğreniyoruz. Kurs çok eğlenceli devam ediyor, sonrasında da meslek sahibi olacağız. Pekmezin ardından farklı ürünleri de öğreneceğiz. Gerçekten çok olumlu bir çalışma bize bu imkanı sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Nur el-Şeyho da savaş nedeniyle 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geçiş yaptıklarını ve sonrasında İzmir'e yerleştiklerini anlattı.

Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını anlatan Şeyho, "Türk halkı gerçekten çok iyi. Yeni bir şeyler öğrenmek adına kursa katıldım. Meslek sahibi olmak istiyorum. Türk kültürünü tanımak çok güzel. Hocalarımız da çok anlayışlı bizimle yakından ilgileniyorlar. Memnunuz." dedi.

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever ise yaklaşık bir ay önce başlayan kursta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun bir şekilde eğitim verdikleri belirtti.

Kursiyerlerin burada pekmez, turşu, kahvaltılık ürünler gibi gıdaları yapmayı öğrendiklerini dile getiren Sever, "Suriyeli kadınlar burada aynı zamanda Türkçelerini de pekiştiriyorlar. Kurs bitiminde arkadaşlarımızın sertifikası olacak. Ürün işleme, paketleme, bunların satışını öğreniyorlar. Güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor
Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor
Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor
Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor

Suriyeli, Savaş, Kadın, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi         
11:52
Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı         
11:14
Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor         
10:45
Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı         
10:27
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım         
10:19
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 12:12:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei