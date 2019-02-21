Suriyeli Kadınlar Meslek Eğitimini Tamamladı

Hatay'da savaş mağduru Suriyelilere destek vermek için oluşturulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde meslek edindirme kursu alan kadınlar eğitimlerini tamamladı.

Hatay'da savaş mağduru Suriyelilere destek vermek için oluşturulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde meslek edindirme kursu alan kadınlar eğitimlerini tamamladı.



Yetim Vakfı Gelişim Faaliyetleri Koordinatörü Ahmet Talha Tuncer, yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı ve çeşitli yardım kuruluşlarınca desteklenen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde sadece savaş mağduru annelerini kendi ayakları üzerinde durması için eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı.



Kadınların meslek edinmesi için tekstil ve tasarım atölyesi açtıklarını anlatan Tuncer, şunları kaydetti:



"Savaş mağduru çocukların kendilerini yetiştirmelerini önemsediğimiz kadar annelerinin de meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde kurduğumuz tekstil ve tasarım atölyesinde yetim annelerine yönelik dikiş-tasarım kursu açtık. Atölyede verdiğimiz yaklaşık 4 aylık eğitimden yararlanıp başarı sağlayan 20 yetim annesine bu nedenle mezuniyet sertifikalarını takdim ettik. Atölyemizdeki eğitim çalışmaları devam edecek. Bu projeye destek veren tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz."



Tuncer, proje ortakları olan Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi'ne de destekleri için teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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