Suriyeli kadınlar, Türk mutfağını öğrenerek meslek sahibi olacak

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp, geldikleri İzmir'de, yeni hayat kurma mücadelesi veren Suriyeli 18 kadın, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) meslek sahibi olma fırsatını yakaladı. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün kültürler arası iletişimi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında Suriyeliler, eğitmen şeflerden tarhana çorbası, imam bayıldı, hünkar beğendi gibi Türk mutfağına özgü yemekleri öğrenmeye başladı.İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nce düzenlenen projede, 18 Suriyeli ve 7 Türk kadın yer aldı. İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde, ilk olarak teorik eğitime alınan Suriyeliler; hijyen, gıda güvenliği, mutfak ekibinin nasıl olması ve malzeme seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirildi. Suriyeliler, şefler tarafından Türk mutfağı restoranlarında çalışabilecek düzeyde eğitildi. Suriyeli kadınlar, Türk mutfağına özgü et, balık ve sebze yemeklerini, çorbaları ve tatlıları da yapmaya başladı. Gelecek hafta eğitimin tamamlanmasının ardından 2 ay boyunca otellerdeki restoranlarda stajyer olarak çalışacak Suriyeli kadınlar, öğrendiklerini uygulama imkanı bulacak.İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, projenin Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Eğitimlerle birlikte Suriyeli kadınların özgüvenlerinin geliştiğini ve hayatlarını devam ettirmek için de geçerli meslek sahibi olma imkanına kavuştuğunu belirten Dr. Öztürk, "Proje, mültecilere istihdam olanağı sağlamak ve kültürler arası iletişimi artırmak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede Suriyeli kadınlar, Türk mutfağını öğrenmeye de başladı. Üniversite olarak da projede önemli bir görev üstlendik. Suriyeliler de böyle bir projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu. Eğitim ve stajın tamamlanmasıyla birlikte Suriyeli kadınlar, öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalayabilecek. Böylece kendi ayaklarının üzerinde durabilecek" dedi.

- İzmir