Suriyeli Kadınlar Türkçe Öğreniyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'nin yolunu tutan Suriyeli kadınlar, Diyarbakır
'da aile destek merkezlerindeki kurslara giderek Türkçe öğrenmeye başladı.
Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen kadınlar, günlük yaşama adapte olmak ve çalışıp ailelerini geçindirmek için Türkçe öğrenmeye başladı. Bağlar
ilçesinde bulunan Fatih
Aile Destek Merkezine kayıt yaptıran kadınlar, 3 aylık eğitimlerinin ardından akıcı bir şekilde Türkçe konuşup yazmaya başladı. Kurstan başarılı olan kadınlara sertifikaları ise, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
tarafından verildi. Fatih Aile Destek Merkezini ziyaret eden Vali Güzeloğlu
ve eşi, burada Suriyeli kadınlarla bir araya geldi. Suriyeli kadınların kendi yazdıkları metinleri dinleyen Vali Güzeloğlu daha sonra kursu başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi.
"Büyük bir devlet olarak Suriyelilere kapımızı açtık"
Daha sonra bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Türkiye'ye ve Diyarbakır'a misafir olan Suriyeli kadınların katıldıkları kursta başarılı olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bizler Suriye'de yaşanan savaş ve büyük acılar sonrasında bir büyük millet ve devlet olarak kapılarımızı sofralarımızı ülkemizin sınırlarını açtık. Oradaki yaşanan acıları dindirmek kardeşlerimiz için sığınılacak ve acıları dindirecek bir ev sahipliği yaptık. Bu yüzden Diyarbakır'da Suriyeli kardeşlerimizin geldiğinden bu yana onlara sıcak bir ev sahipliği yapan onların sıkıntılarını azaltan, dertlerini unutturan bütün Diyarbakırlı hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizler biliyoruz ki acılar ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, dertler paylaşıldıkça eksilir. İnsan olmanın, inanan bir Müslüman olmanın gereği olarak da şüphesiz bize düşen budur. Diyarbakır'da bugün 60'a yakın aile destek merkezimizde 50 bine yaklaşın hanımefendi gibi çok mutlu bir şekilde geliyorlar değişik kurslar alıyorlar, başta Suriyeli kadınlar gibi okuma yazma kursu, el işi, ekonomik anlamda kazanç ve gelir elde edecek faaliyetlerde buluşuyorlar" dedi.
Suriyeli Rim Takika ise iki sene önce Diyarbakır'a geldiğini ve okuma yazma öğrendiğini söyledi. Takika, Suriye'de üniversite okuduğunu, okuma yazmayı tam öğrendikten sonra iş bulup çalışmak istediğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Fatih Aile Destek Merkezine kayıt yaptıran Suriyeli 15 kadın 136 saat süren eğitimlerinin ardından sertifikalarını verdi.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR