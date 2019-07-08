Son Dakika Haberleri: Suriyeli kadınlara Türk yemekleri eğitimi
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Suriyeli kadınlara Türk yemekleri eğitimi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında, İzmir'de yaşayan 18 Suriyeli kadın, Türk yemekleri eğitimi alıyor.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında, İzmir'de yaşayan 18 Suriyeli kadın, Türk yemekleri eğitimi alıyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle FAO tarafından yürütülen proje kapsamında, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle geldikleri İzmir'de yeni hayat kurma mücadelesi veren 18 Suriyeli kadın, meslek sahibi olma fırsatı yakaladı.
Türk mutfağına özgü yemekler konusunda verilen eğitimlerde, 7 Türk kadın da yer aldı.
Üniversitede teorik eğitim gören Suriyeliler, hijyen, gıda güvenliği, mutfak ekibinin nasıl olması ve malzeme seçilirken nelere dikkat edilmesi konularında bilgilendirildi.
Şefler tarafından restoranda çalışabilecek şekilde eğitilen Suriyeli kadınlar, Türk mutfağına özgü et, balık ve sebze yemeklerini, çorba ile tatlıları yapmaya başladı.
Eğitimin gelecek hafta tamamlanmasının ardından 2 ay otellerdeki restoranlarda stajyer olarak çalışacak Suriyeli kadınlar, öğrendiklerini uygulama imkanı bulacak.
"Kendi ayaklarının üzerinde durabilecekler"
İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, projenin Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.
Eğitimlerle Suriyeli kadınların öz güvenlerinin geliştiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Proje, mültecilere istihdam olanağı sağlamak ve kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede Suriyeli kadınlar, Türk mutfağını öğrenmeye de başladı. Üniversite olarak projede önemli bir görev üstlendik. Suriyeliler de böyle bir projede yer aldıkları için çok mutlu. Suriyeli kadınlar, öğrendiklerini uygulama fırsatı da yakalayabilecek. Böylece kendi ayaklarının üzerinde durabilecekler."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:03 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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