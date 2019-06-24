Son Dakika Haberleri: Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes
Son Dakika Güncel Haber

Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes

1 saat önce

Hatay'da, Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes düzenlendi.

Hatay'da, Suriyeli kadınların katıldıkları kurslarda yaptıkları el işi ürünlerden oluşan sergi ve kermes düzenlendi.
Sahil Özgürlük Sandalı Derneği ile Basmit Amal Gönüllü Kadın Topluluğu tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 100 Suriyeli kadının mozaik, dikiş nakış, hat sanatı ve resim kursunda yaptığı çalışmalar yer aldı.
Dernek Başkanı Numan Sabelleil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli kadınlara yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Sergide kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Sabelleil, "Amacımız Antakya'daki Suriyeli kadınlara ulaşarak onlara destek olmak." dedi.
Topluluk temsilcisi Ezza Pedra da bu çalışmayla, eşlerini kaybetmiş 100 Suriyeli kadının hayata tutunmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Kursiyerlerden Rahaf Nav ise Suriye'deki savaşta eşini kaybettiğini söyledi.
Daha sonra geldiği Hatay'da 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Nav, sergiden elde edeceği gelirle evinin eksiklerini gidereceğini kaydetti.
Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:35 Kaynak: AA
kadın, hatay, kermes, suriyeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 21:02:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli kadınlardan el işi sergisi ve kermes
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]