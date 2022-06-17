Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti - Son Dakika
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Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti

17.06.2022 15:23
Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti

NİĞDE'de bir kuyumcunun boşaltarak dükkan önüne koydukları kolileri verdikleri Suriyeli kağıt toplayıcısı, ayıklama yaparken tabla içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve pırlanta yüzük buldu.

NİĞDE'de bir kuyumcunun boşaltarak dükkan önüne koydukları kolileri verdikleri Suriyeli kağıt toplayıcısı, ayıklama yaparken tabla içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve pırlanta yüzük buldu. Kağıt toplayıcısı, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkanına giderek altınları teslim etti.

Kuyumcular Caddesi üzerinde yeni açılan bir kuyumcu dükkanın personeli, kolilerde bulunan altınları vitrinlerine yerleştirdi. Saat 03.00 sıralarında soyadı bilinmeyen 'Abdullah' ismindeki Suriyeli kağıt toplayıcısını gören kuyumcu personeli, yanına çağırıp, kolileri almasını istedi. Kolileri alıp evine götüren Abdullah, sabah saatlerinde ayıklama yaptığı sırada tabla içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın yüzükleri fark etti. Kağıt toplayıcısı altınları alarak, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkanına gitti. Abdullah, altınları kuyumcuya teslim etti.

'SABAH FARKETTİK'Ürünlerin eksik olduğunu farkeden Kuyumcu Okay Erdoğdu, "İş yerimizi yeni açıyoruz. Gece 03.00'e kadar çalıştık. Ürünleri vitrinlere yerleştirdik. Kolilerden çıkan ürünlerden bir tabla yüzüğümüz kalmış. Bunu sabah farkettik. Biz kameralara bakmaya fırsat bulamadan kolileri alan kağıt toplayıcısı Abdullah kardeşimiz sabah ürünlerimizi getirdi. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarımızı getirip teslim etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti
Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti
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Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeli kağıt toplayıcısı, kolilerden çıkan 100 bin liralık altını kuyumcuya teslim etti - Son Dakika
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