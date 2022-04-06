Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

06.04.2022 14:44
Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Hüseyin Elhammud, içerisinde 8 bin 500 bin TL ve bir cep telefonu olan poşeti polise götürüp sahibine teslim etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Hüseyin Elhammud, içerisinde 8 bin 500 bin TL ve bir cep telefonu olan poşeti polise götürüp sahibine teslim etti.

Kırıkhan'da Hüseyin Elhammud (38) adlı kişi, yolda kağıt topladığı sırada içerisinde 8 bin 500 bin TL ve bir cep telefonu olan kağıt poşet buldu. Hiç düşünmeden para dolu poşeti Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götüren Elhammud, paraları polis memurlarına teslim etti. Poşet içerisinde çalan cep telefonuna cevap veren polis memuru paranın bir vatandaş tarafından bulunduğunu, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelmesini istedi. Emniyet müdürlüğüne gelen Seyfi Ertürk parasının yabancı uyruklu bir vatandaş tarafından bulunduğunu öğrendi.

Paranın tamamını Hüseyin Elhammud'dan teslim alan Seyfi Ertürk, yaptığı açıklamada, "Para dolu poşeti ödemem olduğu için sabah evden çıkarken evde unuttuğumu zannettim. Kaygısız bekliyorum sonra eşimin telefonunu aradım para dolu poşeti oğlumla bana yolla dedim sonra poşetin evde olmadığını söylemek için eşim poşetin içerisinde bulunan cep telefonumu aramış ve telefonu polis memurları açmış. Paranın ve cep telefonunun karakolda olduğunu söylemişler. Parayı almaya geldiğimde paranın yabancı uyruklu bir vatandaş tarafından bulunduğunu öğrendim parayı bulan bu arkadaşımızın emeği karşılıksız kalmayacak bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Dünya duysun bilsin. Suriyelileri kötü gösteren kişilere işte insan işte örnek. Rabbim bizleri böyle temiz kalpli insanlarla karşılaştırmayı nasip etsin" diye konuştu. - HATAY

Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti
Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

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Türk Lirası, Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli kağıtçı bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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