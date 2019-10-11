Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL - Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Suriye Devrim Koordinasyonu ve Arap Derneği üyeleri Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Barış Pınarı Operasyonu ile Suriye milleti için çok onurlu güzel bir atılmıştır. Bu operasyon Suriye'nin toprağını çalanlara karşı oluyor. Bu operasyon Suriye milliyetinin onurunu çalanlara karşı oluyor" dedi.

Suriye Devrim Koordinasyonu ve Arap Derneği üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Destek açıklamasına Siyasi Aktivist Muhammed Ahmet Faris, Suriye Devrim Konseyi Başkanı Mugtaz Şakleb, Arap Derneği yöneticileri ve Suriyeli vatandaşlar katıldı. Açıklama öncesinde tekbir getirilerek operasyona destek verildi. Siyasi Aktivist Muhammed Ahmet Faris, "Biz burada Suriye milliyeti ile beraber durmak için Barış Pınarı Operasyonu için terörü yok etmek için buradayız. Barış Pınarı Operasyonu ile Suriye milliyeti için güzel bir adım atılmıştır. Bu operasyon Suriye'nin toprağını çalanlara karşı oluyor. Bu operasyon Suriye milliyetinin onurunu çalanlara karşı oluyor. Terör guruplarının devlet kurmasını engellemek için oluyor. Kürt kardeşlerimiz bu PKK/YPG törenine hayır diyorlar. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorlar. Allah'tan inşallah can kaybımız olmaz" dedi.

"Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz"

Suriye Devrim Konseyi Başkanı Mugtaz Şakleb ise, "Türk milletine, Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür ediyoruz. Arap birliklerine diyoruz ki; neredeydiniz Suriye halkı zulüm altındayken, neredeydiniz şimdi sesiniz çıktı? Biz Türkiye'nin bu durumuna bu davranışına çok teşekkür ediyoruz. Biz Suriye'nin toprakları bölünmesin diye savaşacağız. Bizim beraberliğimiz ve birliğimiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.