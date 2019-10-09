Son Dakika Haberleri: Suriyeli kanaat önderlerinden harekata destek
Son Dakika Güncel Suriyeli kanaat önderlerinden harekata destek

Suriyeli kanaat önderlerinden harekata destek

1 saat önce

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

Suriyeli kanaat önderlerinden harekata destek, System.String[]

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

Kentte bir araya gelen kanaat önderleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda, bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

"Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YPG/ PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye'nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye'nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz. Terörün karşısındayız. Operasyonu destekliyoruz. Suriye'yi böldürmeyeceğiz. Ülkemize döneceğiz"

Toplantıya, Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşarı Cemal Akıncı, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo, Türkmen Meclisi Başkanı Mohammed Vacih Cuma, Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi Muhammed Elşimali, Minberşam Derneği Başkanı Ali Ahmeed, İşrak Gazetesi Kültür Editörü Ali Şerif, İnsani Yardımlaşma Derneği'nden M. Wail Dada Ataa, ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği'nden Mouhamad Hassno, Midad Derneği Başkanı Azzam Khanjı, Önder Derneği Başkanı Abdulrahmen Dadam, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı Radif Mustafa, siyasetçi Saad Vefai, Suriye Hukukçular Birliği Başkanı Abdulhadi Almustafa, Fecr Radyo Koordinatörü Alaaddin Husso, Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi Hassan Mousa'nın katıldığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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