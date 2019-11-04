Son Dakika Haberleri: Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi
Son Dakika Güncel Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.

Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Resulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.


Devlet Hastanesi, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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