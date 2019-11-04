Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Resulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.

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ANKARA,