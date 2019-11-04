Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi
7 saat önce
Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Resulayn'da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, tabip personelimizin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı" denildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA,
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Yunan sınırında 'dehşet' gecesi "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı