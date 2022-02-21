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İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU - Son Dakika

İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU

21.02.2022 00:43

Suriye insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, 6 yıldır ayrı olduğu kız kardeşiyle İstanbul'da buluştu.

Suriye insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, 6 yıldır ayrı olduğu kız kardeşiyle İstanbul'da buluştu.

Suriye'de yaşanan olayların ardından kız kardeşi Türkiye'ye kaçan Omar Alshogre tutuklu bulunuyordu. Suriye İnsan Hakları aktivisti olan Alshogre tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra kız kardeşinin yanına İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda buluşan iki kardeşi göz yaşlarına hakim olamazken o anlar sosyal medyada yer aldı.

İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU
İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU
İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU

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İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU İki kardeş 6 yıl sonra buluştu... Havalimanında duygu dolu anlar yaşandı İki kardeş 6 yıl sonra buluştu... Havalimanında duygu dolu anlar yaşandı İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı

İstanbul Havalimanı, İnsan Hakları, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SURİYELİ KARDEŞLER 6 YIL SONRA İSTANBUL HAVALİMANI'DA BULUŞTU - Son Dakika
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