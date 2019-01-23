Suriyeli Kardeşler Ayayakkabı Boyacılığıyla Geçimini Sağlıyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye gelen Abdulkerim (28) ve İzeddin Mustafa (25) kardeşler, ailelerinin geçimini sağlamak için Siirt'te ayakkabı boyacılığı yapıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye gelen Abdulkerim (28) ve İzeddin Mustafa (25) kardeşler, ailelerinin geçimini sağlamak için Siirt'te ayakkabı boyacılığı yapıyor.





Siirt'te yaşamlarını sürdüren Suriyeli iki kardeş 4 yıldır her gün sabahın erken saatlerinde meyve kasasına koydukları ayakkabı boyaları ile diğer malzemeleri ile Güres Caddesine gelerek burada kurdukları tezgahta gün boyu ayakkabı boyuyor.



Yaz kış, yağmur çamur demeden evlerine ekmek götürmek için çalışan iki kardeşten 2 çocuk babası Abdulkerim Mustafa, yaptığı açıklamada, helal para kazanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Mustafa, "Türk halkı bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Burada huzur var, işimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. İnsanlar bize destek oluyor. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Allah Türk halkından razı olsun. Bize burada yaşama imkanı verdikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.



İzeddin Mustafa da, 5 yıl önce ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, 4 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimlerini sağladıklarını aktardı.



"Devlet bize sahip çıktı, Türk halkından da çok memnunuz. Evimize ekmek getirmek zorundaydık ve ağabeyimle bu işi yapmaya karar verdik. Her gün sabah tezgahımızı açıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. İşimizi yapıyoruz, burada Türk halkıyla iyi anlaşıyoruz." diyen Mustafa, zamanla Türkçe'yi de öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.



Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Mustafa, "Burada işimizi yapıyoruz ve çok mutluyuz. Allah, Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." ifadelerini kullandı.



Müşterilerden Hüseyin Fehimoğlu, iki kardeşin ekmeğini kazanmak için çalışmasını takdir ettiğini dile getirdi.



Fehimoğlu, "İyi insanlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Suriyeli kardeşlerimizi misafir etti, barındırdı." dedi.



Mahmut Kaçan da helal yoldan ekmek parasını kazanan iki kardeşe başarı dilediğini ifade etti.

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