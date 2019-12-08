Suriyeli kardeşlerden dünyaya 3 dilde yardım çağrısı

Suriyeli iki kız kardeş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ülkelerinde yaşanan krize dikkati çekerek, dünyaya üç dilde Suriye'ye yardım çağrısında bulunuyor.

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla rejim askerlerince ailesiyle birlikte Şam'dan Doğu Guta'ya göç etmeye zorlanan 15 yaşındaki Nur ve 9 yaşındaki kardeşi Ela Elhamravi, ülkelerindeki krizi dünyaya duyurmak için 2017 yılında açtıkları Twitter hesabını aktif şekilde kullanmaya başladı.

Savaşın izlerini taşıyan ve saldırıların şiddetini gözler önüne seren cadde ve sokaklarda yaşananları anlatan iki kardeşin paylaşımları kısa sürede dikkati çekti.

Hesabın takipçi sayısı yapılan paylaşımlarla her geçen gün artarken, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, paylaşımlarını mercek altına aldığı iki kardeşle sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Savaşın gölgesinde yaşayan çocukların talebi doğrultusunda çalışma başlatan Kınık, Doğu Guta'dan İdlib'e geçen Elhamravi ailesini 2018'de buradan çıkararak Hatay üzerinden Türkiye'ye getirdi.

Aile, Türk Kızılay ekiplerinin desteğiyle İstanbul'da bir eve yerleştirilirken, Şam'da otomobil galerisi işleten baba Hüsam Elhamravi de bir markette çalışmaya başladı.

Arapça ve İngilizce paylaşımlara Türkçe de eklendi

Ülkelerinde ara verdikleri eğitimlerine Fatih'te bir okulda devam eden iki kardeş, Suriye'deki insanlık dramını, akraba ve arkadaşlarından da video desteği alarak 3 dilde paylaşıyor. Daha önce Arapça ve İngilizce tweetler atan kardeşler, Türkçe öğrenerek paylaşımlarına yeni bir dil ektedi. Kardeşler ilk Türkçe mesajını 2 Aralık 2019'da verirken, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da paylaşıma kendi hesabında yer verdi.

Suriye'deki mesleği İngilizce öğretmenliği olan ve Türkiye'ye geldikten sonra evde 15 aylık çocuğu Ayana'ya bakan anne Vidyam Elhamravi, kızlarına ihtiyaç duymaları halinde cep telefonuyla kameramanlık yapıyor.

İki kardeşten dünya çocuklarına mesaj

Nur ve Ela kardeşler, mesajlarında dünya çocuklarına da sesleniyorlar. Kardeşlerin ortak twitter hesabının kişisel bilgiler alanında İngilizce, "Dünyadaki çocuklara mesajımız. Sadece senin gibi yaşamak istiyoruz. Sınırsız yaşamak istiyoruz." yazıyor.

Nur Elhamravi, AA muhabirine, Suriye'de insanların zor şartlar altında yaşadığını, paylaşımlarla oradaki insanların sesi olmaya çalıştığını anlattı.

Ülkesindeki başta çocuklar olmak üzere mazlumlara yardım etmek istediğini belirten Elhamravi, "Hesabımda Suriye'deki savaşın izleri var. Bomba bize nasıl geliyordu, insanlar nasıl ölüyor, biz nasıl yemeksiz kalıyorduk? Her şeyi paylaşımlarımızda gösteriyorduk. Arapça ve İngilizce konuşuyordum, twitter'da paylaşımlar yapıyordum. Şimdi de Türkçe konuşacağım. Çünkü ben Türkçe'yi çok seviyorum. Türkçe'yi daha iyi öğrenmek istiyorum." dedi.

Twitter'da 13 bin takipçisi bulunduğuna işaret eden Elhamravi, zaman zaman Suriye'de yaşananlara dair görselleri bölgede yaşayan yakınlarından temin ettiğine vurgu yaptı.

Savaş mağdurlarına ilaç yapmak için kimyager olmak istiyor

Suriye'de savaşın bitmesini isteyen Elhamravi, doktor ya da kimyager olmak istediğini ifade etti.

Elhamravi, "Doktor ya da kimyager olmak istiyorum. Kimyayı çok seviyorum. Bu yüzden kimyacı olmak istiyorum. Çünkü ben ilaç yapmak istiyorum. Suriye'deki insanlar ilaçsız kaldıkları için ben ilaç yapmak istiyorum. Bir savaş olduysa oralara gidip ilaç yaparım." diye konuştu.

Havaların soğuduğuna dikkati çeken Elhamravi, Suriyelilerin soğuk hava koşullarından daha çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

Ela Elhamravi ise "Ben paylaşımlarımda 'oradaki insanlara yardım edin' çağrısında bulunuyorum. Çünkü biz o hayatı yaşamıştık, çok zor. Savaş çok zor." değerlendirmesinde bulundu.