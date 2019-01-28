Suriyeli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği
1 saat önce
Suriye'deki iç savaş sırasında duyma yetilerini kaybeden iki kardeşe, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fransa'daki Müslümanların oluşturduğu IBHAC Yardım Derneğinin iş birliğiyle işitme cihazı takıldı.
Suriye
'deki iç savaş sırasında duyma yetilerini kaybeden iki kardeşe, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
ile Fransa
'daki Müslümanların oluşturduğu IBHAC Yardım Derneğinin iş birliğiyle işitme cihazı takıldı.
Vakfın Kilis
Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, IBHAC Yardım Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle Suriye'deki yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda, ülkedeki iç savaş nedeniyle Deyr-i Zor şehrinde yaşanan bir olayda duyma yetilerini kaybeden Abdulfettah (9) ve Melek Rıdvan (15) kardeşlere işitme cihazı takıldı.
Rıdvan kardeşler, uzun zaman sonra ailelerinin sesini duymanın mutluluğunu yaşadı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, Deyr-i Zor'dan El-Bab'a gelmek zorunda kalan ailelerle birlikte olduklarını belirtti.
Keskiner, "Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Suriye'de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. İleriki zamanda daha fazla projeyle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:28 Kaynak: AA
Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu
Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti