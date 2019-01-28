Son Dakika Haberleri: Suriyeli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği

Suriyeli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği

1 saat önce

Suriye'deki iç savaş sırasında duyma yetilerini kaybeden iki kardeşe, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fransa'daki Müslümanların oluşturduğu IBHAC Yardım Derneğinin iş birliğiyle işitme cihazı takıldı.

Suriyeli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği, System.String[]
Suriye'deki iç savaş sırasında duyma yetilerini kaybeden iki kardeşe, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fransa'daki Müslümanların oluşturduğu IBHAC Yardım Derneğinin iş birliğiyle işitme cihazı takıldı.

Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, IBHAC Yardım Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle Suriye'deki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, ülkedeki iç savaş nedeniyle Deyr-i Zor şehrinde yaşanan bir olayda duyma yetilerini kaybeden Abdulfettah (9) ve Melek Rıdvan (15) kardeşlere işitme cihazı takıldı.

Rıdvan kardeşler, uzun zaman sonra ailelerinin sesini duymanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, Deyr-i Zor'dan El-Bab'a gelmek zorunda kalan ailelerle birlikte olduklarını belirtti.

Keskiner, "Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Suriye'de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. İleriki zamanda daha fazla projeyle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:28 Kaynak: AA

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