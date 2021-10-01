Suriyeli kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayseri'de 14 yaşındaki Suriyeli Betül Elahmed'ten 3 gündür haber alınamıyor.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'den yaklaşık bir ay önce ailesi ile Kayseri'ye gelen ve Danişmend Gazi Mahallesi'ne yerleşen Elahmed, üç gün önce kayboldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elahmed'in babası Faysal Elahmed, kızının kötü amaçlı insanlar tarafından kaçırılmasından endişe duyduğunu belirtti.