Suriyeli kız çocukları Türkiye'de cinsel istismarın en büyük mağduru oldu: Artış yüzde 736

Türkiye'de cinsel şiddet mağduru mülteci çocuk sayısının 2017'de yüzde 736 artarak bin 421'e yükseldiği ortaya çıktı. Cinsel istismara uğrayan mülteci kız çocuklarının yüzde 90'ını ise Suriyeliler oluşturdu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın verileri kullanılarak hazırlanan yeni bir raporla, Türkiye'nin kanayan yarası "cinsel saldırıların" yeni hedef grubunun mülteci çocuklar olduğu gözler önüne serildi.