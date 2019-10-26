Son Dakika Haberleri: Suriyeli kız çocukları Türkiye'de cinsel istismarın en büyük mağduru oldu: Artış yüzde 736
Son Dakika Dünya Suriyeli kız çocukları Türkiye'de cinsel istismarın en büyük mağduru oldu: Artış yüzde 736

Suriyeli kız çocukları Türkiye'de cinsel istismarın en büyük mağduru oldu: Artış yüzde 736

9 dakika önce

Türkiye'de mülteci kız çocuklarına yönelik mülteci çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında yıllar içerisinde çarpıcı bir artış yaşanıyor.

Suriyeli kız çocukları Türkiye'de cinsel istismarın en büyük mağduru oldu: Artış yüzde 736, System.String[]

Türkiye'de cinsel şiddet mağduru mülteci çocuk sayısının 2017'de yüzde 736 artarak bin 421'e yükseldiği ortaya çıktı. Cinsel istismara uğrayan mülteci kız çocuklarının yüzde 90'ını ise Suriyeliler oluşturdu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın verileri kullanılarak hazırlanan yeni bir raporla, Türkiye'nin kanayan yarası "cinsel saldırıların" yeni hedef grubunun mülteci çocuklar olduğu gözler önüne serildi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:59 
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