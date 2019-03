Vicdan Hareketi sözcülerinden Gülden Sönmez Suriye zindanlarında tutsak olan kadın ve çocukların özgürlüğü için Suriye rejimine seslenerek, "Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar." dedi.Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK 'nın katkısıyla başlatan kampanya kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda miting düzenledi.Burada konuşan Vicdan Hareketi sözcülerinden Gülden Sönmez, Dünya Kadınlar Günü 'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede eş zamanlı olarak meydanlara çıktıklarını belirterek, buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamladıklarını söyledi.Vicdan Hareketi'nin uluslararası bir inisiyatif ve merhamet hareketi olduğunu vurgulayan Sönmez, geçen yıl 8 Mart 'ta dünyanın dört bir yanından binlerce kadının katılımıyla Vicdan Konvoyu ile Suriye sınırına gittiklerini hatırlattı.Bu yıl ise dünyanın birçok ülkesinde meydanlarda toplanarak Suriye zindanlarındaki kadın ve çocukların durumuna dikkati çekmek istediklerini belirten Sönmez, şöyle konuştu:"Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz.Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir."Sönmez, dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye rejimine ve ortaklarına seslendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:"Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz. 'Yeryüzünde vicdanlı bir insan kalmadı mı bize yardım edecek?' diyen kadınlara sesleniyoruz. Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın-erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz.Biz şahitleriz ve şahitlik ediyoruz. Mazlumun mazlumiyetine, zalimin zulmüne ve sessiz seyredenlerin mesuliyetine şahitlik ediyoruz. Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur.Görevini yapmayanlara, eksik yapanlara da şahitlik ediyoruz. Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı vb. tüm uluslararası organizasyonlara, bu savaşın bir parçası olan tüm devletlere, uluslararası insan hakları örgütlerine, yasaları gereğince savaş bölgelerindeki sivillere karşı sorumluluk taşıyan uluslararası Kızılhaçlar ve Kızılaylara ve uluslararası insani yardım teşkilatlarına sesleniyoruz. Haydi tüm imkanlarınızı seferber ediniz. Masum bir insana özgürlüğünü vermek yeryüzündeki en kıymetli insani yardımdır. Haydi şimdi ve daha fazla gecikmeden."Sönmez, herkesi Vicdan Hareketi'ni desteklemeye, karar alıcı kişi ve kurumlara mektuplar göndermeye, web sitelerindeki imza kampanyasına katılmaya ve yaymaya, her türlü çabaya ve duaya davet ederek, "Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız. Eğer kardeşlerimiz serbest bırakılmazsa, sınırı geçip oraya giderek kardeşlerimizi kurtaracağız." diye konuştu.Suriye rejimi tarafından 7 ay hapiste tutulan ve daha sonra serbest kalan kadınlardan biri olan Mecid Çorbacı ise zindanlarda bir sürü hamile, hasta, yaşlı kadının olduğuna dikkati çekerek, "Esed rejimi onlara işkence etmeye devam ediyor. Kadınların ve insanların yaşadıkları sadece bunlar değil, bir sürü hastalıkla da baş etmek zorundalar. Bunlara bir çözüm de bulunmuyor." dedi.Çorbacı, Şam 'la alakalı düşündüğünde insanlarla dolu Şam'ın yeraltı hapishanelerinin aklına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Binlerce insan o hapishanelere tutuluyor. Ben 7 ay sonra hapishaneden çıktım, eşimden bilgi alamadım ve sonra bana bir zarf getirdiler içinde kişisel eşyaları olan. Bu Esed rejimi kimdir? Eşini, çocuğunu katledeceksiniz sonra onun kişisel eşyalarını getirip 'teslim aldığınıza dair imza verin' diyorlar. Bu sadece komik. Ben 7 ay içeride kalıp kurtulmayı başaran kişilerdenim ama içeride binlercesi var, şimdi onları kurtarmak için çalışılmalı. Ben uluslararası arenaya sesleniyorum, Şam'da kurtulmayı bekleyen binlerce kardeşimiz var. Orada suçsuz tutulan insanlar için harekete geçmelerini istiyorum. Samimiler de harekete geçsinler. Savaşın başlangıcında iyi şeyler olacak diyenler, şimdi sözünü tutmalı. Bu konuda söz sahibi olan devletlere de sesleniyorum, bu günahsız insanların kurtulması için elini taşın altına koymalılar. Sadece resmi yerlere seslenmiyorum, vicdanı olan herkese sesleniyorum, herkes elinden ne geliyorsa yapsın. Bu hareketi başlatan herkese teşekkür ediyorum."