Suriyeli kız kardeşlerin protez bacak mutluluğu - Son Dakika

Suriye'de 7 yıl önce Esed rejiminin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda sağ bacaklarını kaybeden ve koltuk değneği kullanmak zorunda kalan kız kardeşlere Türkiye'de protez bacak takıldı.

Meryem (20) ve Mecide Aliömer (14), Nisan 2014'de Halep kent merkezinde evlerine gitmek için durakta beklerken bombalı saldırıya uğradı.

Sağ bacaklarını diz kapaklarından itibaren kaybeden kız kardeşler, ülkelerindeki tedavinin ardından anne, babası ve 3 kardeşiyle sığındıkları Türkiye'de Gaziantep'e yerleşti.

Suriyelilerle ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında koltuk değneklerine mahkum olan kız kardeşleri yaşadıkları Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde fark eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesi gönüllüleri, protez bacak sağlanması amacıyla girişimlerde bulundu.

İHH gönüllüleri, kız kardeşleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ortez protez merkezine götürerek burada yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından protez bacağı kavuşturdu.

Suriyeli Meryem ve Mecide, protez sayesinde artık ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor ve arkadaşlarıyla bir araya gelebiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, AA muhabirine, Suriyelilerle ilgili yaptıkları çalışmalar sırasında kız kardeşleri gördüklerini söyledi.

Kız kardeşlerinin bombalı saldırıda ayağını kaybettiğini duyduklarında hemen girişimlerde bulunduklarını Mengilli, şunları kaydetti:

"Protezle ilgili merkeze yönlendirdiğimiz kızlarımızın test ve muayenesi yapıldı. Sahiplenme ve kardeşlik çerçevesinde kızlarımızın bacaklarına protez işlemi başladı. Protez işi oldukça uzun bir iş, bir kere taktığınızda ondan sonra bir daha ilgilenmeyeceğiniz bir iş değil. Bünyeleri ve bedenleri büyüdükçe devam eden bir süreç. Ailelerimizin bu tarz sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Bu kızlarımız da bunlardan ikisi. Tabi ki mutluluk verici. Kızlarımızın koltuk değneklerini bırakıp, okullarına ve sosyal yaşantılarına devam edebilecekleri güzel bir ortam sağlandı."

"İyi insanların olması bize çok mutluluk veriyor"

Kardeşlerden Mecide Aliömer, saldırıyı yaşının küçük olmasından dolayı hatırlamadığını belirtti.

Protez bacağa kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Mecide Aliömer, "Koltuk değneklerini kullanmamak çok güzel bir his. Protez bacakla okuldaki arkadaşlarımın elini tutabiliyorum, oyun oynayabiliyorum. Geçmişte koltuk değneğim kırıldığında ablamınkini kullanıyordum. İyi insanların olması bize çok mutluluk veriyor." dedi.

Meryem Aliömer ise protez bacak olmadan önce çok zorlandığını, artık ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabildiğini belirterek, arkadaşlarıyla bir araya gelip zaman geçirdiğini kaydetti.