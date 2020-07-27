"Suriyeli KOBİ'ler Türk ekonomisine önemli katkıda bulunabilir" - Son Dakika

"Suriyeli KOBİ'ler Türk ekonomisine önemli katkıda bulunabilir"

Suriye İç Savaşı'nın etkilerini artırmasıyla beraber Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Building Markets'in CEO'su Jennifer Holt, "Türkiye'nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var.

Suriye İç Savaşı'nın etkilerini artırmasıyla beraber Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Building Markets'in CEO'su Jennifer Holt, "Türkiye'nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var. Türkiye'ye yerleşen göçmenlerin birçoğu ticaret, istihdam ve yatırım yoluyla yerel ekonomiye önemli katkılar verecek yetenekli girişimciler. Onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağlamak herkes için bir kazan-kazan durumu olacak" dedi.

KOBİ'leri yeni iş fırsatlarıyla tanıştırarak krizden etkilenen ekonomilerin kalkınmasını hedefleyen ABD merkezli kar amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu Building Markets'in CEO'su Jennifer Holt açıklamalarda bulundu.

Holt, "İstihdam hedeflerimiz arasında Türkiye'nin cömertçe ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciler de var. Türkiye'ye yerleşen göçmenlerin birçoğu ticaret, istihdam ve yatırım yoluyla yerel ekonomiye önemli katkılar verecek yetenekli girişimciler. Onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını sağlamak herkes için bir kazan-kazan durumu olacak" dedi.

Kuruluşun Program Direktörü Selen Uçak ise, "Türkiye'deki ekibimiz şimdiden 2 binden fazla Suriyeli işletmeyi destekledi, 600 bin dolarlık sözleşme ve 250 bin dolarlık yatırım kazanmalarına yardımcı oldu. Özellikle, Suriyeli ve Türk girişimciler arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkları destekliyoruz. Türkiye'deki üreticilerin Ortadoğu'ya açılmasında Suriyeli girişimciler büyük rol oynayabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Suriyeli KOBİ'ler Türk ekonomisine önemli katkıda bulunabilir' - Son Dakika Ekonomi
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