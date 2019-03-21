Suriyeli Korsan Taksicilere Operasyon: 10 Gözaltı

Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya'ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya'ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 kişinin daha arandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Konya'ya korsan taksiyle götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların kullandığı araçları ve adreslerini belirleyen TEM ekipleri, korsan taksicilik yapan 16 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 16 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Şüphelilerin daha sonra İl Göç İdaresine sevk edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi. - KONYA

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