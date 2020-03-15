- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma... - Son Dakika

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma...

6 saat önce

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor Abisini savaşa kurban veren Esma Türkiye'de okumak istiyor Suriye'de bombardımandan dolayı yaşadığı kentten kaçarak İdlib'e gelen 10 yaşındaki Esma, tek hayalinin Türkiye'de okuyarak inşaat mühendisi olmak ve ülkesini yeniden...

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor

Abisini savaşa kurban veren Esma Türkiye'de okumak istiyor

İDLİB - Suriye'de bombardımandan dolayı yaşadığı kentten kaçarak İdlib'e gelen 10 yaşındaki Esma, tek hayalinin Türkiye'de okuyarak inşaat mühendisi olmak ve ülkesini yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

Rejim tarafından bombardımana tutulan yaşadığı Marut Numan bölgesinden kaçarak, İdlib Şehir Stadında ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Esma Maruf, "Doğduğumda savaş başlamıştı. Oyuncak yerine bombalarla büyüdüm" dedi.

Ağabeyini savaşta kaybeden küçük Esma, "Ben 1 yaşındayken başladı savaş. Çocukluğumuz, bomba, uçak ve mermilerle geçti. Yeri geldi onlarla oynadık. Kendi vatanımı terk etmek istemiyorum ancak Türkiye'ye geçip orada iyi bir eğitim aldıktan sonra inşaat mühendisi olmak istiyorum ve kendi ülkemi tekrardan inşa etmek istiyorum. Ülkemin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

8 kardeş olduklarını belirten Esma Maruf, "En büyük ağabeyim Guta bölgesinde otururken, yemek almaya giderken keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Buradan Türkiye'de şehit annelerine de sesleniyorum. Acıları acımızdır, Allah onlara sabırlar versin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tek isteğimiz bizim yanımızda dursun bizimle olursa sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.

- Suriyeli küçük Esma okuyup ülkesini yeniden inşa etmek istiyor- Abisini savaşa kurban veren Esma...

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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