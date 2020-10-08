Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü - Son Dakika

Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü

08.10.2020 10:31
Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü, System.String[]

Suriye'deki evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan Hane Ama Dimo'nun yüzü, Antalya'da yapılan doku nakliyle güldü.

Suriye'deki evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan Hane Ama Dimo'nun yüzü, Antalya'da yapılan doku nakliyle güldü.

Suriye'de annesi Fatma Mansur ile babası Nefe Ömer Dimo ve 2 kardeşiyle yaşadıkları evleri bombalanan Hane Dimo'nun, vücudunun büyük bir bölümü yandı.

Savaştan kaçan 5 yaşındaki Hane ve ailesi, İstanbul'da yaşayan bir hayırseverin yardımıyla tedavisinin yapılması için 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Burada Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından, çocuğun vücudunda az bulunan sağlıklı dokular, genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle yüzüne nakledildi.

Yeni yüzüyle daha mutlu olan Hane, birkaç estetik ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilecek.

"Kızım yeni yüzüyle, yeni bir hayata başladı"

Anne Fatma Mansur Dimo, bombalı saldırı sonucu kızının yüzünün tanınmayacak hale geldiğini söyledi.

Zor günler yaşadıklarını belirten Dimo, "Kızım çok büyük acılar çekti. İnsanlar yüzüne bakınca korkuyordu. Ömer hocama minnettarım. Kızımın yüzü çok güzel oldu. Ameliyattan sonra kızımın yeni yüzünü görünce eski fotoğraflarını tamamen sildim. Artık o günleri unutmak istiyorum. Kızım yeni yüzüyle, yeni bir hayata başladı." diye konuştu.

Küçük dokular genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle nakledildi

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Hane'ye 1,5 yıllık süreçte 8 ameliyat yaptıklarını dile getirdi.. Hane'nin vücudunda neredeyse hiç sağlıklı doku bulunmadığını anlatan Özkan, "Bulduğumuz küçük dokuları genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle yüzüne naklettik. Zorlu bir ameliyat oldu. Artık toplum içine çıkabilecek, sosyal yaşama adapte olabilecek. Hayatını mutlu bir şekilde sürdürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ömer Özkan, Antalya, Suriye, Bomba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü - Son Dakika

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