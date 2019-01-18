Son Dakika Haberleri: Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu

Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu

21 dakika önce

Suriye'deki savaş nedeniyle Elazığ'a gelen Alloş ailesinin 6 yaşındaki kızları Selsebil, yapılan ameliyatın ardından takılan işitme cihazı ile duyarak konuşmaya başladı.

Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu, System.String[]
Suriye'deki savaş nedeniyle Elazığ'a gelen Alloş ailesinin 6 yaşındaki kızları Selsebil, yapılan ameliyatın ardından takılan işitme cihazı ile duyarak konuşmaya başladı.

Suriye'deki savaş ortamı nedeniyle 2016 yılında Türkiye'ye gelen ve Elazığ'a yerleşen Alloş ailesinin 7 yaşındaki kızları Selsebil doğuştan duymama problemi yaşıyor. Elazığ'da İHH Yetim Biriminin sahip çıktığı Selsebil, yapılan sağlık kontrolünün ardından Dr. Cihan Tello tarafından duyması için ameliyat edildi. Çok az duymaya başlayan Selsebil'in tam olarak duyması için ise işitme cihazı alındı. Alınan cihazın takılmasıyla tam olarak duymaya başlayan küçük kızın mutluluğu yüzüne yansıdı.

6 yaşındaki Selsebil'in sağlık probleminin ortadan kaldığını belirten İHH Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, bunu tek başına yapmadıklarını bir çok kurumdan, 10 liralık harçlıklarını bağışlayan öğrencilere kadar herkese teşekkür etti.

Cihazın takıldığı işletmeye de teşekkür eden Yaman, "Selsebil'in tedavisini yaparken, hayırlı bir kapıyı daha aralamamıza vesile oldu. Kendilerine vefat etmiş bir kişinin cihazını bağışladı. Bu da ikinci bir vatandaşımızın duymasına vesile olacak. Evlerinde kullanılmayan işitme cihazı olanların bize ulaştırmasını isteriz" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Suriye, Elazığ, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:10:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]