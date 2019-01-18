Son Dakika Haberleri: Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu

Suriyeli Küçük Kız, İlk Defa Duydu

1 saat önce

Suriyeli küçük kız, ilk defa duydu Suriye'deki savaştan kaçıp Elazığ'a yerleşen Alloş ailesinin 6 yaşındaki kızları Selsebil, yapılana ameliyatın ardından takılan işitme cihazı ile duyarak konuşmaya başladıELAZIĞ - Suriye'deki savaş nedeniyle Elazığ'a gelen Alloş ailesinin 6 yaşındaki...

Suriyeli küçük kız, ilk defa duydu
Suriye'deki savaştan kaçıp Elazığ'a yerleşen Alloş ailesinin 6 yaşındaki kızları Selsebil, yapılana ameliyatın ardından takılan işitme cihazı ile duyarak konuşmaya başladı

ELAZIĞ - Suriye'deki savaş nedeniyle Elazığ'a gelen Alloş ailesinin 6 yaşındaki kızları Selsebil, yapılan ameliyatın ardından takılan işitme cihazı ile duyarak konuşmaya başladı.
Suriye'deki savaş ortamı nedeniyle 2016 yılında Türkiye'ye gelen ve Elazığ'a yerleşen Alloş ailesinin 7 yaşındaki kızları Selsebil doğuştan duymama problemi yaşıyor. Elazığ'da İHH Yetim Biriminin sahip çıktığı Selsebil, yapılan sağlık kontrolünün ardından Dr. Cihan Tello tarafından duyması için ameliyat edildi. Çok az duymaya başlayan Selsebil'in tam olarak duyması için ise işitme cihazı alındı. Alınan cihazın takılmasıyla tam olarak duymaya başlayan küçük kızın mutluluğu yüzüne yansıdı.
6 yaşındaki Selsebil'in sağlık probleminin ortadan kaldığını belirten İHH Yetim Birimi Gönüllüsü Besime Yaman, bunu tek başına yapmadıklarını bir çok kurumdan, 10 liralık harçlıklarını bağışlayan öğrencilere kadar herkese teşekkür etti.
Cihazın takıldığı işletmeye de teşekkür eden Yaman, "Selsebil'in tedavisini yaparken, hayırlı bir kapıyı daha aralamamıza vesile oldu. Kendilerine vefat etmiş bir kişinin cihazını bağışladı. Bu da ikinci bir vatandaşımızın duymasına vesile olacak. Evlerinde kullanılmayan işitme cihazı olanların bize ulaştırmasını isteriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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