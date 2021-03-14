Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

14.03.2021 12:51

Son dakika gündem haberine göre Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü olduSURİYE'nin İdlip bölgesinde bombardımanda gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf (47), 7 çocuğuyla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşam savaşı veriyor.

Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

SURİYE'nin İdlip bölgesinde bombardımanda gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf (47), 7 çocuğuyla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşam savaşı veriyor. Ailenin 7 yaşındaki oğlu olan Ziyad, babasının görmeyen gözü oldu. Baba Sadduf, çocuğunu en son gördüğünde 3 aylık olduğunu ve o haliyle hatırladığı için saçlarının kesilmesine izin vermediğini söylerken, oğlu Ziyad ise kız çocuklarına benzetildiği için saçlarını kestirmek istyor. Mahalle halkı da aileye yardım etmek istediklerini ancak ailenin kabul etmediğini söylüyor.

Suriye'nin İdlip bölgesinde, 2014 yılında yaşanan bombardıman nedeniyle gözlerini kaybeden Muhammed Sadduf, 2018 yılında 7 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Önce tedavi için İstanbul'a gelen Muhammed Sadduf, tekrar gözünün görmesinin mümkün olmadığını öğrendi. Ardından da ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşamaya başladı. 2 yıldır İnegöl'de yeni bir hayat kurmaya çalışan ailenin 7 yaşındaki oğulları Ziyad ise görmeyen Baba Sadduf'un gözü oldu. Doğduğu andan beri oğlu Ziyad'ın saçlarının kesilmesine izin vermediğini söyleyen Sadduf, 'Çocuğumu en son gördüğümde henüz 3 aylıktı. O haliyle hatırlamak istediğim için saçlarına makas değmesine izin vermedim' dedi. Tedavi için 2 yıl önce İstanbul'a geldiklerini söyleyen Muhammed Sadduf, doktorun gözlerinin artık görmeyeceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine yerleştikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yardımlarla yaşadıklarını anlattan Sadduf, 'Oğlum gözüm oldu. Evden her gün beş vakit namazımı kılmak için beni camiye götürüyor. Türkçeyi öğrendi ve dışarıya çıkmak istediğimde elimden tutup götürüyor' diye konuştu.

'SAÇLARIMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Babasına severek yardım ettiğini söyleyen küçük Ziyad ise 'Su getiriyorum, camiye götürüyorum. Babam, görmüyor ancak saçlarımın da kesilmesini istemiyor. Fakat uzun saçımı görenler kız olduğumu düşünüyor. Bu yüzden artık kestirmek istiyorum' dedi.

Mahalle sakinlerinden Oğuz Erdem de babayla oğlunu 2 yıldır gördüklerini belirterek aileye yardımcı olmak istediklerini ancak kabul etmediklerini söyledi. Erdem, 'Zor şartlar altında yaşıyorlar. Türk örf ve adetlerine uygun, ahlaklı bir hayat sürüyorlar. İlk gördüğümüzde babasının elinden tutan çocuğun kız olduğunu düşünmüştük. Hayırlı bir evlat olduğu için Ziyad'ı hepimiz çok seviyoruz' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu
Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu

Türkiye, İnegöl, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi
Bakan Soylu'nun en acı günü! Annesinin tabutunu böyle omuzladı Bakan Soylu'nun en acı günü! Annesinin tabutunu böyle omuzladı         
13:46
Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu         
13:15
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
12:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor         
11:47
Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı         
11:20
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı         
08:42
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 13:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... BURSA Suriyeli küçük Ziyad bombardımanda kör olan babasının gözü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei