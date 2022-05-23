Suriyeli Kürt muhalefeti, Yezidi kız çocuğunu kaçıran YPG/PKK'yı kınadı - Son Dakika
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Suriyeli Kürt muhalefeti, Yezidi kız çocuğunu kaçıran YPG/PKK'yı kınadı

23.05.2022 21:00
Suriyeli Kürt muhalefeti, Yezidi kız çocuğunu kaçıran YPG/PKK'yı kınadı

TEL Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye'nin Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nden 17 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı.

TEL Muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye'nin Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nden 17 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı.

ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Okul çağındaki çocukların kaçırma olayını insan hakları ve uluslararası kanunlara göre suç olmasına rağmen PYD ve türevleri (YPG/PKK) Kürt halkının çocuklarına yönelik yıldırma eylemini gerçekleştirmeye devam ediyor ." ifadeleri kullanıldı.

YPG/PKK'nın yaptığı bu eylemi bir terör eylemi olarak nitelendiren ENKS, ayrıca kaçırılan 17 yaşındaki Silva Hamit Cafer'in serbest bırakılmasını istedi.

İlgili insani yardım kuruluşlarının bu tür eylemelere müdahale etmesi çağrısında bulunulan ENKS'nin açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Cenevre Çağrısı tüzüklerine aykırı olan bu eylemlerinin SDG (YPG/PKK) tarafından durdurulmasını talep ediyoruz." denildi.

Diğer yandan Suriye Yezidiler Konseyi sosyal medya platformlarında ENKS'nin açıklamasını paylaşarak destek verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 23 Nisan'da 17 yaşındaki Silva Cafer ile Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 13 yaşındaki Lurin Halit Hüseyin adlı iki kız çocuğunu okul çıkışı kaçırmıştı.

YORUMLAR
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Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu okuldan kaçırdı Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi
Kaynak: AA

Suriye, Kürt, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli Kürt muhalefeti, Yezidi kız çocuğunu kaçıran YPG/PKK'yı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli Kürt muhalefeti, Yezidi kız çocuğunu kaçıran YPG/PKK'yı kınadı - Son Dakika
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